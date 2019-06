I fatti del giorno – Europa orientale (4)

- Kazakhstan: Tokayev vince le elezioni presidenziali con il 70,7 per cento dei voti - Kassym-Jomart Tokayev ha vinto le elezioni presidenziali con il 70,76 per cento dei voti. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione elettorale centrale kazakha (Cec), Konstantin Petrov, riportando i risultati preliminari del voto. Gli altri sei candidati hanno ammesso la sconfitta e inviato dei messaggi di congratulazioni al presidente ad interim, salito in carica dopo le dimissioni dello storico capo dello Stato Nursultan Nazarbayev, ora ha ottenuto la legittimità del voto. (segue) (Res)