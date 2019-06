I fatti del giorno – Europa orientale (5)

- Georgia: Tskhinvali, Ossezia Unificata in testa alle elezioni parlamentari - La Commissione elettorale centrale (Cec) de facto della regione di Tskhinvali ha reso noti alcuni dettagli relativi ai risultati preliminari delle elezioni parlamentari in Ossezia del Sud (entità non riconosciuta a livello internazionale). Lo riferisce l’agenzia di stampa “Interpressnews”, aggiungendo che il partito Ossezia Unificata è in testa alla classifica con 3.279 voti. Stando alle dichiarazioni di Bela Plieva, direttore della Commissione, i dati sono stati raccolti da 15 seggi. Sono in totale 98 i candidati in competizione per i 34 posti disponibili all’interno del parlamento de facto di Tskhinvali: il ministero degli Esteri georgiano ha diffuso una nota nella giornata di ieri, in cui si afferma che le elezioni in Ossezia del Sud rappresentano “una grave violazione dell’integrità e della sovranità territoriale della Georgia”. (Res)