I fatti del giorno - Balcani (3)

- Albania: maggioranza parlamentare avvierà procedure per rimozione presidente da incarico - La maggioranza politica di centro-sinistra in Albania, guidata dal primo ministro Edi Rama, darà presto il via alle procedure necessarie per la rimozione dall’incarico del capo dello Stato, Ilir Meta. Lo ha annunciato il sottosegretario per le relazioni con il parlamento, Elisa Spiropali, al temine di una riunione dei vertici del Partito socialista albanese (Ps). Stando alle informazioni diffuse, la maggioranza parlamentare ha preso questa decisione a seguito dell’annullamento delle elezioni amministrative inizialmente fissate al 30 giugno da parte del presidente. “Al momento lo svolgimento di elezioni vere, trasparenti ed inclusive”, ha detto Meta, ricordando che l’opposizione politica di centro-destra guidata da Lulzim Basha ha bloccato le amministrative sul nascere, minacciando di ostacolarne lo svolgimento. Secondo quanto affermato da Spiropali, la decisione del capo dello Stato è stato “un atto brutale nei confronti della Repubblica”. Il sottosegretario ha anche aggiunto che giovedì prossimo il parlamento si riunirà per discutere la situazione e avviare eventualmente le procedure per la rimozione del presidente dall’incarico che richiedono l’approvazione di almeno 94 deputati (due terzi del parlamento). (segue) (Res)