I fatti del giorno - Balcani (4)

- Bulgaria-Nord Macedonia: al via a Sofia prima riunione intergovernativa - Si tiene oggi a Sofia la prima riunione della commissione congiunta tra i governi di Bulgaria e Macedonia del Nord, come stabilito dal Trattato per la cooperazione, il buon vicinato e l’amicizia firmato tra i due paesi nell’agosto del 2017. I ministri degli Esteri di Bulgaria e Macedonia del Nord, Ekaterina Zaharieva e Nikola Dimitrov, co-presiederanno la riunione. Sono previsti incontri bilaterali tra i ministri Dimitrov e Zahkarieva, nonché tra quelli dell’Economia, della Difesa, dell'Autonomia locale, dell'Istruzione e della Scienza, dei Trasporti e della Comunicazione. Le parti discuteranno i progressi compiuti in questi settori dopo la firma del Trattato di amicizia, buon vicinato e cooperazione, nonché attività e progetti futuri. (segue) (Res)