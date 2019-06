I fatti del giorno – Asia (2)

- Hong Kong: media di Stato cinesi imputano proteste a “forze straniere” - I media di Stato cinesi affermano che “forze straniere” stiano tentando di danneggiare la Cina alimentando il caos ad Hong Kong, dove ieri un milione di persone ha protestato contro un nuovo disegno di legge sulle estradizioni. In un editoriale pubblicato questa mattina, il quotidiano “China Daily” difende il provvedimento allo studio dell’amministrazione di Hong Kong: “Qualunque persona di giudizio equilibrato riterrebbe la proposta di emendamento un progetto di legge legittimo, sensibile e ragionevole, che rafforzerebbe lo stato di diritto e la giustizia ad Hong Kong”, sostiene l’editoriale. “Sfortunatamente, alcuni residenti di Hong Kong sono stati fuorviati dal fronte dell’opposizione e dai suoi alleati stranieri, per sostenere una campagna anti-estradizione”. Secondo l’editoriale, i cittadini di Hong Kong hanno ricevuto informazioni errate in merito alla proposta di emendamento, mentre altri protestano a fini politici. “Alcune forze straniere stanno cogliendo l’opportunità per avanzare la loro strategia tesa a danneggiare la Cina tramite il Caos ad Hong Kong”, ha scritto il “China Daily”, senza precisare l’identità di tali attori stranieri. Un altro quotidiano cinese, il “Global Times”, ha definito i gruppi di opposizione di Hong Kong e i loro sostenitori internazionali “Agitatori politici”. (segue) (Res)