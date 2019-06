I fatti del giorno – Asia (3)

- Cina-Usa: Pechino vara controlli alle esportazioni tecnologiche - Il governo cinese ha varato nuovi controlli alle esportazioni di tecnologia, una misura che i media di Stato di quel paese sostengono necessarie per evitare che “certi paesi” usino le tecnologie sviluppate da Pechino per sopprimerne l’innovazione economica. La nuova “Lista per la gestione della sicurezza della tecnologia nazionale” è stata annunciata da Pechino sabato, 8 giugno, appena una settimana dopo l’annuncio da parte di Pechino di una “lista nera” delle entità straniere “inaffidabili” che avrebbero danneggiato gli interessi delle aziende cinesi. Gli analisti ritengono le nuove misure una rappresaglia contro le restrizioni adottate dagli Stati Uniti alle esportazioni verso aziende come Huawei; il rischio è di ulteriori danni alle catene globali di fornitura del settore tecnologico. Annunciando le nuove misure, la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma cinese ha citato nuovi strumenti per “bloccare e disinnescare più efficacemente i rischi alla sicurezza nazionale”. (segue) (Res)