I fatti del giorno – Asia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: semiconduttori cinesi banditi da decoder Tv via cavo - Il regolatore delle telecomunicazioni di Taiwan ha proibito ai fornitori dei servizi di televisione via cavo di includere semiconduttori realizzati da aziende cinesi nei loro decoder digitali. La decisione, motivata con ragioni di sicurezza nazionale, rappresenta un ulteriore colpo per Huawei e per la sua unità dedita alla fabbricazione di chip, HiSilicon. Un portavoce della Commissione nazionale per le comunicazioni di Taiwan (Ncc) ha dichiarato al quotidiano “South China Morning Post” che i decoder forniti alle emittenti via cavo taiwanesi non potranno più fare uso di “chip e wafer o circuiti integrati ibridi” prodotti in Cina. Il divieto si applica anche ai chip fabbricati da HiSilicon, e complica ulteriormente le operazioni di Huawei, che dopo il bando all’acquisizione di componenti elettroniche dagli Usa ha faticato a mantenere una serie di relazioni con clienti di alto profilo. (segue) (Res)