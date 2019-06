I fatti del giorno – Asia (5)

- Corea del Sud: colossi tecnologici avvertono urto tensioni commerciali Usa-Cina - I colossi tecnologici sudcoreani, a cominciare da Samsung Electronics e SK Hynix, sono sempre più sotto pressione a causa del conflitto commerciale in atto tra Stati Uniti e Cina, che costituiscono i loro principali mercati di riferimento. Le due aziende avrebbero ricevuto una sollecitazione da Pechino a non rispettare il bando imposto dall’amministrazione del presidente Usa Donald Trump al colosso dell’elettronica per le comunicazioni Huawei. “Dovremo rafforzare il monitoraggio della questione”, ha dichiarato un funzionario di una delle principali aziende sudcoreane del settore, citato dal quotidiano “Korea Herald”. Secondo le fonti, le aziende sperano in un sostegno da parte del governo sudcoreano. Il quotidiano Usa “New York Times”, ha riferito per primo che il governo cinese ha convocato rappresentanti delle maggiori aziende tecnologiche globali, avvertendole di “gravi conseguenze” se coopereranno con il bando Usa alle aziende cinesi. All’incontro avrebbero partecipato anche rappresentanti delle aziende Microsoft, Dell e Arm. Samsung Electronics e Sk Hynix hanno rifiutato di commentare la questione, citando il rischio di ulteriori conseguenze. (Res)