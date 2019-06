I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

- Sudan: quattro uccisi il primo giorno di "disobbedienza civile" - Quattro persone sono state uccise in Sudan domenica, nel primo giorno di una campagna di "disobbedienza civile" da parte dei manifestanti. Lo ha detto un comitato di medici collegato ai manifestanti. Due persone sono state uccise con colpi d'arma da fuoco nella capitale Khartum e nella città di Omdurman, proprio di fronte al fiume Nilo, ha detto il Comitato centrale dei medici sudanesi, aggiungendo che altri due sono morti in un ospedale di Omdurman dopo essere stati accoltellati. Nel frattempo, le fonti del consiglio militare al governo hanno negato che l'appello alla disobbedienza abbia ricevuto una grande risposta nelle istituzioni pubbliche, nei ministeri e in altri settori vitali come le banche e i servizi. Il Comitato centrale per i medici sudanesi ha dichiarato che un totale di 118 persone sono state uccise da quando è stato lanciato un giro di vite il 3 giugno per disperdere una protesta sit-in al di fuori del quartier generale militare nella capitale sudanese. (segue) (Res)