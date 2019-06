I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

- Ruanda-Uganda: Kigali autorizza riapertura temporanea valico di frontiera di Katuna - Le autorità del Ruanda hanno temporaneamente riaperto il valico di confine di Katuna, chiuso da oltre tre mesi per motivi di sicurezza. È quanto reso noto dall’Agenzia delle entrate di Kigali in un comunicato, secondo cui il valico resterà aperto fino al prossimo 22 giugno per consentire l'attraversamento di veicoli pesanti. Il valico era stato chiuso lo scorso 1 marzo dopo che le autorità ruiandesi hanno accusato l’Uganda di ospitare ribelli ruandesi e di aver arrestato e torturato cittadini ruandesi. In seguito alla decisione, il governo dell'Uganda ha convocato l'ambasciatore del Ruanda a Kampala per chiedere chiarimenti. Si stima che, a causa della chiusura, il 70 per cento del commercio di confine fra i due paesi sia stato fermato. (segue) (Res)