I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria: ex presidente Corte suprema va in pensione, al via nomina nuovi giudici - Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha chiesto al presidente della Corte suprema della Nigeria, Tanko Muhammad, di avviare il processo di nomina di cinque nuovi giudici. L'annuncio, ha riferito ai media locali il portavoce presidenziale Garba Shehu, è il passo successivo alla rinuncia ufficiale dell'ex giudice supremo, Walter Onnoghen, coinvolto in un caso di presunta corruzione e destituito poco prima delle elezioni presidenziali di fine febbraio. Buhari ha ringraziato l'ex titolare per il servizio reso, accettando "di buon grado" la sua "rinuncia volontaria" ed il suo pensionamento. Onnoghen era stato destituito dalle sue funzioni dal presidente Muhammadu Buhari con l'accusa di corruzione ed evasione fiscale. La sua destituzione, annunciata a poche settimane dal voto delle elezioni presidenziali, aveva suscitato la preoccupata reazione internazionale, nel timore che il gesto fosse un tentativo presidenziale di manipolare lo scrutinio. La decisione di Buhari di sospendere Onnoghen è stata accolta con preoccupazione da parte di Unione europea, Stati Uniti e Regno Unito, secondo cui questa avrebbe potuto “gettare un’ombra sul processo elettorale” in vista delle elezioni presidenziali di sabato scorso. (segue) (Res)