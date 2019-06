Cultura: dal 20 al 22 giugno il Festival del cinema azerbaigiano a Roma

- Dopo il successo del primo Festival del cinema Azerbaigiano, svoltosi nel 2017, l'appuntamento si rinnova quest'estate nella storica Casa del Cinema di Villa Borghese, a Roma, con una seconda edizione che si inaugurerà il 20 giugno alle ore 21. Quest'anno, come riferisce una nota dell'ambasciata azerbaigiana a Roma, la rassegna porterà sugli schermi 5 opere, di cui quattro lungometraggi e un documentario, tesi a mostrare al pubblico uno spaccato della storia del cinema azerbaigiano lungo quasi 75 anni. Il Festival aprirà infatti con un classico azerbaigiano: il film Il Venditore di Stoffe, commedia musicale del 1945 tratta dall'omonima operetta di Uzeyir Hajibeyli, fondatore della musica professionale e dell'opera nazionale dell'Azerbaigian. Una divertente storia ambientata agli inizi del XX secolo, in cui il giovane mercante Asgar, deciso a sposarsi, opponendosi ai costumi dell'epoca, vuole conoscere la futura moglie prima del matrimonio. Protagonista maschile della pellicola è Rashid Behbudov, noto cantante azerbaigiano, famoso in tutta l'area post sovietica, accompagnato dall'attrice Leyla Badirbayli, celebre artista azerbaigiana. (segue) (Com)