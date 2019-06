Cultura: dal 20 al 22 giugno il Festival del cinema azerbaigiano a Roma (2)

- La rassegna continuerà il 21 giugno con il documentario, realizzato dal Baku Media Center con il supporto della Fondazione Heydar Aliyev, L'ultima sessione, opera del 2018 dedicata al centesimo anniversario della Repubblica Democratica dell'Azerbaigian. La pellicola mette in luce gli ultimi giorni della travagliata storia della Prima Repubblica. Primo esempio di repubblica democratica nell'oriente musulmano, la Repubblica Democratica annoverò numerosi successi nei suoi 23 mesi di vita, come il suffragio femminile e un parlamento multipartitico. La seconda giornata verrà chiusa dal film Il giardino della melagrana, del 2017. Opera delicata, ispirata al famoso lavoro teatrale di Anton Čechov, "Il giardino dei ciliegi", in cui si intrecciano sentimenti, ricordi, tradizioni, dolore e perdono, sullo sfondo di un Azerbaigian rurale dove le tradizioni familiari sono ancora protagoniste della vita dei personaggi. Il giardino della melagrana ha ottenuto numerosi riconoscimenti e premi internazionali. (segue) (Com)