Cultura: dal 20 al 22 giugno il Festival del cinema azerbaigiano a Roma (3)

- L'ultima giornata del Festival vedrà sullo schermo due capolavori ancora temporalmente distanti. Alle 19.30 L'uomo del terzo giorno, film del 2017 che porta alla conoscenza del pubblico la ferita ancora aperta dell'Azerbaigian moderno: il conflitto del Nagorno Karabakh tra Armenia ed Azerbaigian. In particolar modo nella persona del protagonista si rivive il dolore dei profughi azerbaigiani privati della possibilità di far ritorno nelle proprie terre natali. Alle 21.30 il festival chiuderà con un film del 1993, Tahmina, tratto dal romanzo di Anar "Il sesto piano di un appartamento a cinque piani". Un'opera che, valicando confini geografici e temporali, riporta i sentimenti al centro della narrazione. Ad interpretare i protagonisti Fakhraddin Manafov, celebre attore azerbaigiano noto in tutta l'area post sovietica e Meral Konrat, famosa attrice turca. Tahmina è considerato uno dei migliori film azerbaigiani degli anni novanta. Grazie alle cinque pellicole in programma, inedite in Italia e per la prima volta sottotitolate in italiano, l'Azerbaigian intende mostrare al pubblico italiano scorci della sua storia, cultura, tradizioni e ambientazioni, di sicuro interesse e coinvolgimento. (segue) (Com)