Cultura: dal 20 al 22 giugno il Festival del cinema azerbaigiano a Roma (4)

- La rassegna è organizzata dall'ambasciata della Repubblica dell'Azerbaigian in Italia, in collaborazione, tra gli altri, con la Fondazione Heydar Aliyev, il ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica dell'Azerbaigian, la Casa del Cinema, Rai Cinema e vari media italiani ed azerbaigiani. La storia del Cinema in Azerbaigian nasce nel 1898, con una serie di documentari sulla storia dell'industria petrolifera di Baku. Una vera industria cinematografica vede luce nel 1915, con la produzione di un primo lungometraggio. Nel 1923 nasce l'Ente Foto e Cinema dell'Azerbaigian. Durante l'epoca sovietica si è vissuto uno sviluppo notevole del settore, soprattutto tra gli anni '50 e '80, con titoli rimasti nel patrimonio cinematografico del paese. Dopo la riconquista dell'indipendenza, nel 1991, la stessa industria cinematografica ha rispecchiato la nuova realtà dell'Azerbaigian, con un cinema sempre più partecipe del contesto internazionale.Oggi l'industria cinematografica vive un importante periodo di consolidamento. (Com)