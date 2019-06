Arabia Saudita: ribelli yemeniti attaccano con droni esplosivi aeroporto Jizan

- I ribelli yemeniti Houthi hanno lanciato una serie di attacchi con droni contro l'aeroporto di Jizan, in Arabia Saudita, vicino al confine con lo Yemen. Lo ha reso noto l'emittente "Al Masirah" via Twitter, precisando che il gruppo sciita ha preso di mira alcuni bunker di droni sauditi e varie parti dello scalo di Jizan. Lo scorso 21 maggio, gli Houthi hanno lanciato un attacco sempre con l’ausilio di droni che ha colpito un deposito di armi nell’aeroporto di Najran, provocando un incendio. Gli Houthi hanno ripreso a colpire le città saudite situate vicino al confine con lo Yemen, arrivando a danneggiare a metà maggio due stazioni di pompaggio di un oleodotto nella periferia della capitale saudita Riad. Gli Houthi risultano tra i principali sospettati per il sabotaggio di quattro petroliere avvenuto il 12 maggio al largo del terminal petrolifero di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti. (Res)