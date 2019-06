Iraq: delegazione Unione patriottica del Kurdistan presente a insediamento Nechirvan Barzani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione dell’Unione patriottica del Kurdistan (Upk) parteciperà oggi alla cerimonia di giuramento di Nechirvan Barzani come nuovo presidente della regione autonoma del Kurdistan iracheno. Lo ha annunciato il portavoce dell’Upk, Latif Sheikh Omar, spiegando che la decisione è stata presa al termine di un incontro dell’ufficio politico del partito. La delegazione sarà guidata dal vicepresidente dell’Upk, Kosrat Rasul. Tra gli altri membri dell’Upk che parteciperanno alla cerimonia di insediamento vi sono Arsalan Bayiz, Hakim Qadir, and Omar Fatah. L’Upk aveva boicottato la sessione del parlamento dedicata all’elezione di Barzani dello scorso 28 maggio, quando l’ex premier curdo Nechirvan Barzani è stato eletto nuovo presidente della regione autonoma del Kurdistan iracheno. Nipote del suo predecessore Massoud, Barzani è stato votato da 68 deputati del parlamento di Erbil su 84 presenti. L’elezione arriva a quasi un mese dalla firma di un accordo tra le due principali forze politiche locali – il Partito democratico del Kurdistan (Pdk) e l’Upk – per la formazione di un nuovo governo curdo. (Irb)