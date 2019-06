Moldova: Consiglio d'Europa chiede parere Commissione di Venezia su scioglimento Parlamento

- Il segretario generale del Consiglio d'Europa, Thorbjorn Jagland, ha chiesto con urgenza il parere della commissione di Venezia sugli ultimi sviluppi in Moldova, compreso lo scioglimento del Parlamento di Chisinau. Lo ha il portavoce del Consiglio, Daniel Holtgen, su Twitter nella serata di ieri. "Il segretario generale del Consiglio d'Europa, Thorbjorn Jagland si è detto estremamente preoccupato per gli ultimi sviluppi in Moldova e ha chiesto un Parlamento democraticamente eletto, un governo legittimo e che le forze politiche agiscano con moderazione e responsabilità", si legge nella dichiarazione del segretario generale del Consiglio d'Europa. "Le recenti decisioni della Corte costituzionale di Chisinau sono difficili da comprendere e appaiono arbitrarie alla luce del testo della Costituzione e delle norme di legge internazionali. In uno Stato democratico, tutti devono rispettare la Costituzione, in caso di incertezza è sempre necessario un consiglio buono e obiettivo. Pertanto, come segretario generale, ho deciso oggi di chiedere l'opinione urgente della Commissione di Venezia sulle ultime decisioni, incluse le condizioni per lo scioglimento del parlamento moldavo", sottolinea Jagland. (segue) (Moc)