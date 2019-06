Moldova: Consiglio d'Europa chiede parere Commissione di Venezia su scioglimento Parlamento (2)

- Il Consiglio d'Europa ha invitato domenica le forze politiche della Moldova ad agire con calma e responsabilità nella situazione creata. "Le questioni politiche devono essere discusse e risolte da parlamentari democraticamente eletti", afferma la dichiarazione del Consiglio d'Europa. Ieri, su richiesta del Partito democratico (Pd), la Corte costituzionale della Moldova ha sospeso dalla carica il presidente Igor Dodon, concedendo il diritto all'ex premier e vicepresidente del Pd, Pavel Filip, di sciogliere il Parlamento. L'udienza della Corte non era stata annunciata in tempo e nessuno sapeva della presentazione di questa notifica. La Corte ha sospeso il presidente del paese, anche se una richiesta formale di scioglimento del Parlamento non è stata presentata alla Presidenza e non vi è stato alcun rifiuto formale nel farlo. In precedenza, il presidente Dodon aveva annunciato la convocazione delle forze politiche in Parlamento per oggi al fine di discutere dello scioglimento del Parlamento. (Moc)