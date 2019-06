Russia-Svizzera: premier Medvedev, al via oggi visita ufficiale a Ginevra

- Il primo ministro della Federazione Russa, Dmitrij Medvedev, inizierà oggi una visita ufficiale dalla durata di due giorni nella città di Ginevra, in Svizzera, dove prenderà parte alla 108ma sessione della Conferenza internazionale del lavoro. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”, aggiungendo che il capo del governo di Mosca visiterà anche l’Organizzazione europea per la ricerca nucleare (Cern). Stando alle informazioni diffuse, il premier incontrerà gli scienziati russi che lavorano nella struttura e una serie di deputati del parlamento di Berna, per poi fare un discorso alla Conferenza il giorno successivo. Secondo quanto riportato da “Sputnik”, inoltre, Medvedev avrebbe anche in programma una serie di colloqui a margine dell’evento, incluso un incontro con il direttore generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), Guy Ryder. (Rum)