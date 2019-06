Mobilità Roma: Raggi, al lavoro su rifacimento asfalto corsie riservate a tram

- "Stiamo rifacendo l’asfalto nelle corsie riservate ai tram con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e migliorare la circolazione dei mezzi". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Cantieri aperti - prosegue Raggi - in arterie importanti come via Flaminia, viale Tiziano, viale Rossini, viale Liegi, viale Regina Margherita, viale Regina Elena, piazza Thorvaldsen e piazza Mancini dove circolano le linee 2, 3 e 19. Per limitare al minimo i disagi il dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana ha definito un piano dettagliato dei lavori, così come Atac ha previsto bus navette per il servizio sostitutivo. Interventi utili a chi utilizza tutti i giorni il trasporto pubblico locale". (Rer)