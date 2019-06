Russia-Italia: Torrembini (Gim Unimpresa) a “Nova”, serve un cambio della cultura d'impresa

- Il governo russo sta cercando, attraverso modifiche legislative indubbiamente favorevoli, di creare un tessuto di piccole e medie imprese localizzate sul territorio, per sostituire il flusso delle componenti che sinora vengono importate. Tuttavia, la comparsa di una rete di piccoli fornitori altamente specializzati è possibile solo in presenza di un cambiamento della cultura industriale, del paradigma produttivo all'interno della grande industria. È il parere espresso ad " Agenzia Nova" in occasione del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief) dal vicepresidente di Gim unimpresa, console onorario a Lipetsk, Voronezh e Tambov, Vittorio Torrembini. "Il tentativo che i russi stanno facendo – soprattutto attraverso le leggi – è ovviamente positivo. Tuttavia al momento ci si limita essenzialmente ai servizi. Si dovrebbe arrivare invece alla fornitura industriale, alla componentistica. Noi sosteniamo questo tipo di sforzo. Chiaramente tutto il complesso richiede un mutamento culturale di quella che è la tecnica industriale. Un cambiamento dell'economia e della produzione. Ci sono comunque quelle condizioni per fare dei passi avanti, per cercare di aprire la strada anche a quelle piccole e medie imprese italiane, dal momento che questa forma di imposizione ci apre delle possibilità", ha spiegato Torrembini. (segue) (Rum)