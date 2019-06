Russia-Italia: Torrembini (Gim Unimpresa) a “Nova”, serve un cambio della cultura d'impresa (2)

- Il governo russo e gli imprenditori del paese dovrebbero prendere coscienza dell'impossibilità di sostituire nel breve periodo le importazioni di beni di consumo e strumentali di alta qualità, ritiene li vicepresidente di Gim Unimpresa. "Si dichiara spesso che le imprese domestiche sono in grado di produrre tutto, ma di fatto poi emerge la necessità di un sostegno esterno", ha aggiunto Torrembini. Non è possibile sintetizzare in tempi ristretti processi che altrove hanno richiesto diversi anni, per condurre alla creazione di un sistema produttivo complesso. “È necessario comprendere con franchezza in quali settori si è già maturi e in quali no", ha affermato Torrembini. "Altra problematica connessa è che, se non si concede la fornitura in outsourcing della componentistica, alla piccola imprenditoria non è permesso di crescere", ha concluso il vicepresidente di Gim Unimpresa. Nel corso di una sessione dedicata dello Spief Torrembini ha sottolineato il ruolo che le grandi corporazioni con le loro commesse possono svolgere nel creare un fitto tessuto imprenditoriale, composto di piccole realtà altamente specializzate, sull'esempio di quanto avvenuto in Italia. "Per legge non si può scegliere. Ma è un tentativo di incrementare la presenza delle Pmi nel processo degli acquisti", ha osservato Torrembini. (Rum)