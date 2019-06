India-Sri Lanka: compagnia di bandiera indiana ripristina volo aggiuntivo Delhi-Colombo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narenra Modi, è stato in visita nello Stato insulare ieri, dopo la tappa nelle Maldive, e ha avuto colloqui con l’omologo srilankese, Ranil Wickremesinghe, e col presidente, Maithripala Sirisena, per la seconda volta in dieci giorni, dato che Sirisena è stato tra i capi di Stato e di governo dell’Iniziativa del Golfo del Bengala per la cooperazione tecnica ed economica multisettoriale (Bimstec), di cui i due Stati fanno parte insieme al Bangladesh, al Myanmar, al Bhutan e al Nepal, invitati al giuramento di Modi il 30 maggio. Il premier indiano ha visitato uno dei luoghi colpiti dagli attentati, la chiesa di Sant’Antonio a Colombo, e il terrorismo è stato il tema centrale dei colloqui con i leader dello Sri Lanka. Modi ha ribadito il suo sostegno contro la minaccia terroristica e per l’ulteriore rafforzamento della partnership per lo sviluppo. (Inn)