Moldova: Stati Uniti chiedono a partiti di trovare un accordo su percorso futuro

- Gli Stati Uniti invitano tutti i partiti politici della Moldova a mostrare moderazione e a mettersi d'accordo attraverso il dialogo politico su un percorso futuro. E' quanto si legge in un comunicato stampa del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. "Le elezioni parlamentari del 24 febbraio sono state competitive e hanno rispettato i diritti fondamentali, e la volontà del popolo moldavo espressa in quelle elezioni deve essere rispettata senza interferenze. Assicurare un futuro prospero e democratico alla Moldova e ai suoi cittadini è un obiettivo comune che gli Stati Uniti continueranno a sostenere", si legge nel comunicato. La Corte costituzionale di Chisinau ha emesso una sentenza secondo cui il termine per formare il governo è scaduto il 7 giugno, venerdì scorso, sulla base dei dettami costituzionali secondo cui l’esecutivo deve essere formato 90 giorni entro la data in cui si sono tenute le consultazioni. Il governo di coalizione formato dal Partito socialista e dall’Acum è sorto solo ieri, sabato 8 giugno. Motivo per il quale la Consulta moldava ha nominato presidente ad interim il premier, Pavel Filip, che ha sciolto il Parlamento e indetto le elezioni per il prossimo 7 settembre.(Moc)