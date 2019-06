Roma: rissa tra italiani e filippini al parco Filippo Meda, due feriti

- Rissa nella serata di ieri al parco Filippo Meda, in zona Monti Tiburtini, a Roma. Il tafferuglio è scoppiato per cause ancora da accertare tra un gruppo di cittadini italiani e filippini. A quanto si apprende ci sono due feriti. Sul posto i carabinieri che indagano sulle cause degli scontri e per individuare tutti i responsabili.(Rer)