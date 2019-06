Industria: Istat, ad aprile -0,7% l’indice destagionalizzato della produzione

- Ad aprile 2019 è stato stimato che l’indice destagionalizzato della produzione industriale è diminuito dello 0,7% rispetto a marzo. Nella media del trimestre febbraio-aprile, permane una variazione positiva, +0,7%, rispetto al trimestre precedente. Lo ha fatto sapere l'Istat nel suo ultimo dossier dedicato alla produzione industriale. L’indice destagionalizzato mensile ha mostrato un aumento congiunturale, di rilievo, solo per l’energia, +3,6%; diminuzioni sono state registrate, invece, per i beni strumentali, -2,5%, e, in misura più lieve, per i beni intermedi, -0,7%, e i beni di consumo, -0,5%. Ad aprile è stato rilevato, per il secondo mese consecutivo, una flessione congiunturale della produzione industriale, dopo gli aumenti rilevati ad inizio anno. Nonostante la flessione di aprile, la variazione congiunturale su base trimestrale si è mantenuta positiva. Tra i principali settori di attività solo l’energia ha registrato un incremento congiunturale ad aprile, mentre i rimanenti comparti hanno mostrato una dinamica negativa, particolarmente accentuata per i beni strumentali. Flessioni tendenziali, al netto degli effetti di calendario, hanno contraddistinto in modo diffuso l’evoluzione dei settori. Solo l’alimentare e la fornitura di energia hanno contrastato la dinamica negativa degli altri settori, risultando entrambi in sostenuta crescita su base annuale. (segue) (Ren)