M5s: Di Maio, bene Gravina a Campobasso, ora riorganizzazione e ripartenza governo con salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio e capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, su Facebook rivolge gli "auguri a tutti gli italiani che stamattina si sono svegliati sindaci delle loro città" e aggiunge "sono contento per il risultato ottenuto a Campobasso e faccio i complimenti al nuovo sindaco Roberto Gravina. Sono contento per lui, ma lo sono soprattutto per i campobassani perché la loro città ha bisogno di rinascere, come tante altre nel nostro paese". Ma per Di Maio, "le città non sono dei trofei da esporre e invece stamattina ho visto che i partiti già si contavano i trofei. Il voto è espressione della nostra democrazia, non si festeggiano le vittorie, ma i risultati, le promesse che si riescono a mantenere. Anzi, una che ho fatto gli amici di Campobasso la voglio già onorare: ci vediamo domenica 23 giugno per la sfilata dei Misteri, sarà un onore". (segue) (Rin)