M5s: Di Maio, bene Gravina a Campobasso, ora riorganizzazione e ripartenza governo con salario minimo (2)

- Il leader M5s quindi parla ai suoi: "Il Movimento ciqnue stelle non può illudersi che con una vittoria singola sia tutto a posto. Serve un'organizzazione in modo tale che ci siano ruoli, responsabilità, progetti e in quest’ottica continuano i lavori. Nei prossimi mesi voglio mettere a punto l'organizzazione con persone che possano rispondere alle esigenze degli italiani. Ma non ci fermiamo nemmeno per quel che riguarda le priorità di governo - avverte - È fondamentale mettere al centro i cittadini italiani, partendo dai giovani. Serve subito il salario minimo ed è necessario abbassare le tasse. E poi avanti con la lotta ai privilegi partendo dal taglio dello stipendio dei parlamentari. Andiamo avanti". (Rin)