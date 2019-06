Roma: incendio in magazzino surgelati a Dragona, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fuoco un magazzino di carne surgelata a Dragona. E' successo stanotte in via Padre Corrado del Lauro intorno alle 5. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Ostia, che indagano sulle cause dell'incendio, forse un cortocircuito nelle celle frigorifere. (Rer)