Amministrative: Ronzulli (FI), centrodestra unito vince e convince

La vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, in una nota afferma che "il centrodestra unito vince, strappando alla sinistra alcune roccaforti dove governava da decenni, e convince riconfermando il buongoverno dei nostri tanti sindaci". Per la parlamentare azzurra dalle amministrative "emergono tre elementi inequivocabili. Il primo è che Forza Italia è imprescindibile nell'ambito dell'alleanza di centrodestra. Il secondo, è che soltanto quando è unito il centrodestra è competitivo e vincente. Il terzo, è che l'Italia è ritornata al bipolarismo fra il centrodestra e il centrosinistra, mentre il M5s a livello locale, salvo alcune eccezioni che però confermano la regola, è ormai ininfluente. Ciò conferma, ancora una volta - conclude Ronzulli - che la maggioranza che sorregge il governo Conte è una maggioranza innaturale che non ha riscontro sul territorio".