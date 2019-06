Bangladesh: Khaleda Zia, rinviata a domani udienza su trasferimento processo Niko Resources

- L’Alta corte del Bangladesh ha rinviato a domani, 11 giugno, l’udienza sul ricorso presentato da Khaleda Zia, presidente del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp) ed ex premier, contro il trasferimento del processo Niko Resources, che la vede imputata, in un tribunale speciale allestito provvisoriamente nel complesso del carcere centrale di Keraniganj. Il collegio dell’Alta corte, composto dai giudici Farah Mahbub e Khairul Alam, ha rinviato l’udienza, programmata per oggi, su istanza dell’avvocato dell’imputata, A. J. Mohammad Ali, che ha chiesto di poter presentare ulteriori documenti. Khaleda Zia, agli arresti in seguito a due condanne per vicende di corruzione e imputata in diversi altri processi, è ricoverata dal primo aprile nel policlinico universitario di Dacca Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (Bsmmu) a causa delle complicazioni di diverse patologie, tra le quali l’artrite reumatoide, il diabete e l’asma; precedentemente stava scontando la sua pena nel carcere centrale della capitale, che sarà convertito in un museo. Il ministero dell’Interno ha annunciato che dopo le dimissioni dalla struttura sanitaria la donna sarà trasferita a Keraniganj e che anche le udienze cambieranno sede per motivi di sicurezza. (segue) (Inn)