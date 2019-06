Bangladesh: Khaleda Zia, rinviata a domani udienza su trasferimento processo Niko Resources (2)

- Il procedimento Niko Resources, avviato dalla Commissione anti-corruzione (Acc) alla fine del 2007, poggia sull’ipotesi di reato di abuso di potere nell’assegnazione alla compagnia canadese di un contratto per attività di ricerca ed estrazione di gas. Gli altri accusati sono Moudud Ahmed, membro del comitato direttivo del Bnp; A. K. M. Mosharraf Hossain, Khandaker Shahidul Islam e C. M. Yousuf Hossain, ex sottosegretari dell’Energia; Kamal Uddin Siddiqui, ex sottosegretario di Stato; Mir Mainul Haq e Shafiur Rahman, ex dirigenti di Bapex (Bangladesh Petroleum Exploration & Production Company Limited); Giasuddin Al Mamun, direttore generale di One Group; M. A. H. Selim, ex deputato; Kashem Sharif, ex vicepresidente di Nico per l’Asia meridionale. (segue) (Inn)