Bangladesh: Khaleda Zia, rinviata a domani udienza su trasferimento processo Niko Resources (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Khaleda Zia, 73 anni, ha governato il paese dal 1991 al 1996 e dal 2001 al 2006; a febbraio dell’anno scorso è stata condannata a cinque anni di detenzione per l’appropriazione, risalente al 1991, di donazioni per circa 250 mila dollari destinate all’orfanotrofio Zia Orphanage Trust. A ottobre, inoltre, le è stata inflitta un’altra condanna, a sette anni, per abuso di potere nella raccolta di fondi per l’ente di beneficenza Zia Charitable Trust. Ambedue gli enti benefici sono intitolati al marito ed ex presidente del paese Ziaur Rahman (dal 1977 al 1981, quando fu assassinato per mano di una fazione dell’Esercito, in cui era stato generale). (segue) (Inn)