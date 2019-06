Bangladesh: Khaleda Zia, rinviata a domani udienza su trasferimento processo Niko Resources (4)

- Entrambi i processi sono nati in seguito a denunce della Commissione nazionale anti-corruzione, quella relativa al caso Zia Orphanage Trust risale al 2008 e quella riguardante il caso Zia Charitable Trust al 2011. I legali e i sostenitori di Khaleda Zia hanno sempre sostenuto che i processi sono stati istruiti con motivazioni politiche, con l’obiettivo di tenere fuori dalla scena politica la leader dell’opposizione e la sua famiglia, che ha governato il paese per molti anni, e impedirle di partecipare alle elezioni (svoltesi il 30 dicembre scorso). Il 30 aprile l’Alta corte ha ammesso il ricorso in appello contro la condanna nel caso Zia Charitable Trust, ordinando al tribunale di primo grado di inviare entro due mesi la documentazione completa. (segue) (Inn)