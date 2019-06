Polonia: La marcia della vita e della famiglia in risposta alla marcia Lgbt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra sabato e domenica sulle strade di Varsavia si sono svolte due marce. Sabato 8 giugno sotto lo slogan "Libertà, uguaglianza e amore" si è tenuta la diciannovesima marcia internazionale Lgbt in risposta domenica la capitale polacca ha ospitato la marcia della vita e della famiglia cui motivo principale era "Non permettere alla demoralizzante educazione sessuale nelle scuole varsaviane". La marcia di sabato si è svolta sotto il patrocinio del presidente di Varsavia Rafał Trzaskowski e secondo gli organizzatori ha coinvolto 80 mila persone. "Ci tengo molto che Varsavia sia aperta e tollerante e oggi è proprio così", ha dichiarato Trzaskowski. Il presidente ha sottolineato inoltre che non tutti devono partecipare alla marcia ma tutti devono rispettare i diritti degli altri. Nella marcia, a parte il presidente, hanno partecipato anche vicepresidente Rafal Rabiej, leader di Wiosna Robert Biedron e leader di Sld Wlodzimierz Czarzasty. (segue) (Vap)