Corea del Sud-Regno Unito: accordo di libero scambio prima della Brexit

- Corea del Sud e Regno Unito hanno concordato in linea di principio la firma di un accordo bilaterale di libero scambio prima dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (Brexit), attualmente prevista per il prossimo mese di ottobre. Lo ha annunciato oggi il ministero del Commercio sudcoreano. L’accordo aiuterebbe le aziende dei due paesi a far fronte alle incertezze della Brexit, e tutelerebbe gli scambi commerciali tra i due paesi. L’accordo di libero scambio ricalcherebbe nei contenuti quello sottoscritto da Seul con l’Unione europea. L’accordo, ha precisato il ministero, includerà anche il mantenimento delle tariffe zero su esportazioni sudcoreane come automobili e componenti per auto. (Git)