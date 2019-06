Giappone: incidente F-35 probabilmente causato da “disorientamento” pilota

- Il ministro della Difesa del Giappone, Takeshi Iwaya, ha dichiarato oggi che lo schianto in mare di un cacciabombardiere F-35A delle Forze di autodifesa giapponesi, avvenuto all’inizio del mese di aprile, è stato probabilmente causato da una condizione di “disorientamento spaziale” del pilota, anziché da un problema tecnico del velivolo. Iwaya ha dichiarato che non ci sono elementi che lascino presupporre un tentativo del pilota 41enne di eiettarsi dal velivolo. Le indagini sull’incidente – il primo mortale a coinvolgere un F-35 – è oggetto di crescente attenzione, specie dopo che il governo giapponese ha adottato un piano per l’acquisto di 105 velivoli dello stesso tipo, al costo di 107 milioni di dollari ad esemplare. La Difesa giapponese ha analizzato i dati radar e le registrazioni delle comunicazioni di altri tre F-35A che volavano con l’aereo precipitato nel Pacifico al largo della prefettura di Aomori, il 9 aprile scorso. Il Giappone ha interrotto le ricerche del velivolo dopo averne rinvenuti alcuni frammenti, inclusa la scatola nera, che però è risultata gravemente danneggiata e prima del supporto di memoria. (segue) (Git)