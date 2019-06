Giappone: incidente F-35 probabilmente causato da “disorientamento” pilota (2)

- Il governo del Giappone ha formalmente annunciato all’inizio di giugno la fine delle ricerche del cacciabombardiere di quinta generazione F-35A inabissatosi in mare durante un volo di addestramento lo scorso aprile. Le ricerche del velivolo, che hanno coinvolto navi delle Marine militari giapponese e statunitense, e il vascello per la ricerca in acque profonde Van Gogh, ha portato al ritrovamento di alcuni frammenti del velivolo, ma non della sua totalità. Tutti gli F-35A già in dotazione alle Forze aeree di autodifesa giapponesi sono rimasi a terra per quasi due mesi dopo l’incidente, ma fonti della Difesa giapponese citate dall’agenzia di stampa “Kyodo” affemrano che presto i cacciabombardieri torneranno a volare. (segue) (Git)