Giappone: incidente F-35 probabilmente causato da “disorientamento” pilota (3)

- Stati Uniti e Giappone avevano intrapreso una vasta operazione nell’Oceano Pacifico per tentare di recuperare le componenti chiave del cacciabombardiere di quinta generazione F-35 precipitato lo scorso aprile, ed evitare così che potenze avversarie possano impadronirsi di tecnologie sensibili. Il ministero della Difesa giapponese ha annunciato il 7 maggio che alcuni rottami del velivolo, che era in dotazione alle Forze aeree di autodifesa giapponesi, sono già state recuperare al largo della prefettura di Aomori, dove il velivolo si è inabissato nel corso di una esercitazione il 9 aprile scorso. Gran parte delle componenti contenenti tecnologie e ritrovati segreti si trovano però ancora sul fondo dell’oceano, a migliaia di metri di profondità. La Marina Usa ha acquisito in leasing un batiscafo di supporto appositamente destinato al recupero di alcune parti del velivolo. (segue) (Git)