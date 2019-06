Giappone: incidente F-35 probabilmente causato da “disorientamento” pilota (5)

- Secondo indiscrezioni circolate dopo l’incidente, il pilota dell’F-35 schiantatosi in mare aveva chiesto di interrompere la missione poco prima che la Base aerea di Misawa perdesse il contatto con il velivolo. Il ministero della Difesa giapponese ha avviato una indagine in merito alle cause dello schianto. Quello del 9 aprile scorso è il primo incidente mortale a coinvolgere un aereo da combattimento F-35 di Lockheed Martin, velivolo assai sofisticato protagonista di un lungo e travagliato percorso di sviluppo. Tokyo ha chiesto l’assistenza degli Stati Uniti per indagare le cause dell’incidente. La Difesa giapponese ha istituito uno squadrone di F-35A a Misawa il mese scorso; Tokyo intende schierare in tutto 105 F-35A, in aggiunta a 42 F-35B a decollo corto in vista della conversione delle portaelicotteri del paese. (Git)