Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, lunedì 10 giugno, nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 25.1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: pioggia.Piemonte: ulteriore indebolimento dell'anticiclone africano, che determina l'afflusso di umide e instabili correnti su Piemonte e Valle d'Aosta. Su queste due regioni dunque nuovi rovesci e temporali sparsi dapprima sulle Alpi; sulle pianure variabilità in prevalenza asciutta fino al pomeriggio: tra tardo pomeriggio e sera estensione dei temporali, che risulteranno localmente intensi e a carattere di nubifragio o con grandine. Asciutto e parzialmente soleggato invece sulle Liguria. Temperature in ulteriore flessione. (Rpi)