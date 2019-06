Ince: l'11 e 12 giugno riunione annuale a Trieste, presiede ministro Moavero

- I prossimi 11 e 12 giugno, a Trieste, si terrà la riunione annuale dei ministri degli Esteri dei 17 Paesi membri dell'Iniziativa Centro-Europea (Ince). Sarà presieduta dal ministro Enzo Moavero Milanesi, che ricorda come l'Ince costituisca "l'assise primogenita e consolidata fra Paesi dell'Europa centro-orientale e balcanica. L'Ince, che quest'anno 2019 festeggia il suo trentesimo anniversario, è stata e resta un ponte ideale e operativo fra popoli e governi di un'area significativamente ampia del continente. Inoltre, si è affermata quale foro di discussione e collaborazione di notevole importanza, anche perché riunisce sia Stati che fanno parte dell'Unione Europea, sia Stati che non ne fanno parte". Parteciperanno alla riunione, insieme ai ministri (di: Albania, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Italia, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria), anche i rappresentanti di altre Organizzazioni regionali e internazionali (Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Bers; Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Osce; Black Sea Cooperation initiative; Council of the Baltic Sea States, Cbss Regional Cooperation Council per il sud-est Europa, Rrr; e Commissione europea). (segue) (Com)