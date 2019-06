Ince: l'11 e 12 giugno riunione annuale a Trieste, presiede ministro Moavero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trieste e la Regione Friuli Venezia Giulia ospiteranno la riunione e le relative iniziative, nel quadro di un intenso programma di lavori. "La scelta logistica", desidera sottolineare il Ministro Moavero, "è sintomatica dell'anima profonda dell'Ince. Trieste, con la sua vocazione storico-geografica, con il suo naturale cosmopolitismo, esprime al meglio la volontà dei paesi membri di lavorare nel reciproco rispetto, attingendo dalle rispettive culture, tradizioni e realtà economiche e sociali, per costruire insieme un futuro migliore per tutti". Il Ministro ringrazia sentitamente per lo sforzo organizzativo il presidente della regione autonoma Massimiliano Fedriga, il sindaco Roberto Dipiazza e il segretario generale dell'Ince Roberto Antonione. L'Ince nasce nel novembre 1989, poco dopo la caduta della 'Cortina di ferro' e la fine della divisione in due dell'Europa dopo la seconda guerra mondiale, su stimolo dell'allora ministro degli Esteri italiano Gianni De Michelis, recentemente scomparso. Nacque come intesa "Quadrangolare" fra Stati con realtà geo-politiche differenti (Italia, Austria, Jugoslavia e Ungheria). Nel corso dei tre decenni successivi, ha progressivamente ampliato il numero dei suoi Paesi membri fino ai diciassette attuali, e soprattutto ha creato un rapporto speciale fra i loro governi e popoli. (segue) (Com)