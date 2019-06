Ince: l'11 e 12 giugno riunione annuale a Trieste, presiede ministro Moavero (3)

- Nel corso del 2019, suo anno di Presidenza, l'Italia intende, come ha detto il Ministro Moavero "corroborare lo specifico valore aggiunto dell'Ince, rendendo più efficaci i meccanismi di condivisione e cooperazione e individuando obiettivi comuni ambiziosi, che rispondano davvero alle aspirazioni e alle esigenze dei cittadini. Per questi motivi", ha aggiunto il Ministro, "a Trieste parleremo di: sicurezza, inclusa quella cibernetica, e contrasto al terrorismo e alla criminalità internazionali; garanzia dello Stato di diritto e promozione di uno sviluppo sostenibile; collaborazione economica e investimenti, specie nelle infrastrutture per i trasporti e l'energia; politiche sociali e per il lavoro; salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale; qualità dei prodotti e tutela del consumatore; ricerca scientifica, innovazione e proprietà intellettuale; opportunità di studio e collegamenti fra scuole, università e istituti di formazione". (segue) (Com)