Ince: l'11 e 12 giugno riunione annuale a Trieste, presiede ministro Moavero (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza italiana punta altresì a rafforzare il ruolo dell'Ince presso le maggiori Organizzazioni Internazionali, in particolare le Nazioni Unite, dove l'Ince ha il rilevante status di Osservatore. Nel contempo, in seno all'Ince, si intende intensificare e migliorare l'azione congiunta fra la dimensione intergovernativa e la dimensione parlamentare, avviando altresì la riflessione su una possibile dimensione locale e regionale dell'Ince stessa, al fine di rendere la sua esistenza e la sua azione più percepibili ai cittadini dei Paesi membri. Nella medesima ottica, la Presidenza italiana intende proporre di elaborare iniziative specifiche rivolte ai giovani, dando vita a una vera e propria 'agenda per la gioventù'. (Com)