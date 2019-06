Energia: accordo Eni-Maire Tecnimont per nuova tecnologia che trasforma rifiuti non riciclabili in idrogeno e metanolo (2)

Milano, 10 giu 08:16 - (Agenzia Nova) - "Con questa partnership Eni acquisisce una tecnologia fortemente innovativa che, unitamente al grosso patrimonio tecnologico accumulato in decenni di attività di raffinazione, permetterà l'avvio di una concreta economia circolare che dai rifiuti produrrà carburanti a basso impatto ambientale", ha commentato Giuseppe Ricci, Chief Refining & Marketing Officer di Eni. "Questa partnership tecnologica con un leader come Eni rappresenta per noi un risultato importantissimo nel nostro progetto di green acceleration", ha affermato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato del Gruppo Maire Tecnimont. "La transizione energetica richiede l'industrializzazione di nuovi processi di trasformazione e con NextChem siamo posizionati per rispondere a questa crescente esigenza di cambiamento". (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata