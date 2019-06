Libia: capo forze Gna conferma a Sarraj progressi battaglie Tripoli

- Il generale Mohammed al Sharif, capo di Stato maggiore delle forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna), ha descritto i successi ottenuti a Tripoli contro l'Esercito nazionale libico (Lna) guidato dal generale Khalifa Haftar, durante un incontro con il primo ministro Fayez al Sarraj avvenuto ieri. Secondo l'ufficio stampa del Gna, Al Sharif ha sottolineato a Sarraj che le sue forze "stanno combattendo secondo le fasi di attuazione del piano approvato e stanno registrando progressi su vari fronti". "La situazione militare e la condotta delle operazioni in tutti i settori della lotta a Tripoli e nella regione occidentale in generale sono state discusse durante l'incontro”, ha riferito l'ufficio stampa. All'inizio del 2019, il premier del Governo di accordo nazionale riconosciuto dalle Nazioni Unite ha incaricato il generale Al Sharif come capo di Stato maggiore delle forze del Gna, mentre il parlamento libico nel 2014 ha nominato il generale Khalifa Haftar come comandante generale dell'Esercito nazionale libico. (Lit)