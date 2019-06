Libia: Salamé incontra leader Fratelli musulmani Sawan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato dell’Onu in Libia, Ghassan Salamé, ha incontrato il leader del partito libico di Giustizia e Costruzione, sezione locale dei Fratelli musulmani, Mohammes Sawan. Secondo quanto ha annunciato la stessa missione Onu in Libia (Unsmil) tramite Twitter. I due hanno discusso di come ritornare al processo politico e superare questa crisi in Libia. In particolare Sawan ha parlato a Salamé del “silenzio internazionale sui crimini commessi da Khalifa Haftar in Libia”. (Lit)