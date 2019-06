Libia: forze Haftar, 30 esperti turchi guidano i droni da Mitiga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del comando dell’aviazione libica fedele al generale Khalifa Haftar, generale Mohammed Manfur, ha denunciato la presenza di “30 esperti militari, piloti e tecnici turchi nella base aerea di Mitiga a Tripoli da dove guidato i droni usati contro di noi”. Parlando ai media libici l’ufficiale ha aggiunto che “il personale turco opera in mezzo ai civili e non possiamo colpirli in quanto le nostre regole di ingaggio ci impediscono di colpire i civili”. (Lit)